В Брянске 21-летний водитель «ВАЗа» «опрокинул» «Иж» с коляской

В Володарском районе Брянска перевернулся «Иж Юпитер 5»: ранена пенсионерка.

Авария произошла 22 октября около 17.20 на улице Абашева. По предварительной информации областной ГИБДД, ее спровоцировал 21-летний водитель «ВАЗ-2106», который ехал в сторону улицы Пушкина. При развороте, приняв вправо на обочину, он врезался в «Иж Юпитер 5» с боковым прицепом – в результате мотоцикл перевернулся.

67-летняя пассажирка мотоцикла получила резаную рану кисти и перелом шиловидного отростка лучевой кости.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.