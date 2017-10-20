В Брянске 21-летний водитель «ВАЗа» «опрокинул» «Иж» с коляской
В Володарском районе Брянска перевернулся «Иж Юпитер 5»: ранена пенсионерка.
Авария произошла 22 октября около 17.20 на улице Абашева. По предварительной информации областной ГИБДД, ее спровоцировал 21-летний водитель «ВАЗ-2106», который ехал в сторону улицы Пушкина. При развороте, приняв вправо на обочину, он врезался в «Иж Юпитер 5» с боковым прицепом – в результате мотоцикл перевернулся.
67-летняя пассажирка мотоцикла получила резаную рану кисти и перелом шиловидного отростка лучевой кости.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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23 Октября, 2017
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