Пассажирка «Яндекс. Такси» ранена в ДТП в Брянске
24-летняя пассажирка «Яндекс. Такси» пострадала в результате ДТП в Брянске.
Авария произошла 22 октября около 9.55 у дома № 190 по улице Бежицкой, сообщили в городском ОГИБДД.
50-летний водитель Renault Logan, машины «Яндекс. Такси», ехал от улицы Плодородной в сторону улицы Дуки и протаранил Opel Astra под управлением 37-летнего водителя.
24-летняя пассажирка такси получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану щечной области слева – ее госпитализировали в горбольницу № 1.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Также, напомним, 22 октября на улице Бежицкой столкнулись три легковых машины и маршрутка – ранены восьмилетняя девочка и 49-летний мужчина.
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