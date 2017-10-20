Пассажирка «Яндекс. Такси» ранена в ДТП в Брянске

24-летняя пассажирка «Яндекс. Такси» пострадала в результате ДТП в Брянске.

Авария произошла 22 октября около 9.55 у дома № 190 по улице Бежицкой, сообщили в городском ОГИБДД.

50-летний водитель Renault Logan, машины «Яндекс. Такси», ехал от улицы Плодородной в сторону улицы Дуки и протаранил Opel Astra под управлением 37-летнего водителя.

24-летняя пассажирка такси получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану щечной области слева – ее госпитализировали в горбольницу № 1.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Также, напомним, 22 октября на улице Бежицкой столкнулись три легковых машины и маршрутка – ранены восьмилетняя девочка и 49-летний мужчина.



