В Бежице нашли противотанковую мину

Представители туриндустрии Смоленска и Беларуси презентовали друг другу новые программы и туры во время деловой встречи, которая состоялась в Смоленске 18 октября в КВЦ имени Тенишевых, об этом сообщил туристский визит-центр «Смоленский терем».