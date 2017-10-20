В Бежице нашли противотанковую мину
Вечером 23 октября в Бежицком районе Брянска обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
По данным регионального ГУ МЧС, на территории района находилась противотанковая мина ТМ-35 (на фото). О месте обнаружения мины в МЧС не сообщают.
В 17.00 группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра благополучно изъяла и обезвредила мину.
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23 Октября, 2017
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