В Брянске ищут водителя, устроившего ДТП на Ульянова

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в Бежицком районе Брянска.

Авария с участием водителя, чья личность пока не установлена, произошла 14 октября около 16.00 у дома № 7а по улице Ульянова, сообщили в городском ОГИБДД. В результате пострадала 53-летняя женщина – 23 октября она обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали повреждение связок в левом голеностопном суставе и ушибленную рану левого коленного сустава.

Сейчас проводится проверка. Полиция устанавливает личность водителя и причины ДТП.