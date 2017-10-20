В Брянске ищут водителя, устроившего ДТП на Ульянова
Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в Бежицком районе Брянска.
Авария с участием водителя, чья личность пока не установлена, произошла 14 октября около 16.00 у дома № 7а по улице Ульянова, сообщили в городском ОГИБДД. В результате пострадала 53-летняя женщина – 23 октября она обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали повреждение связок в левом голеностопном суставе и ушибленную рану левого коленного сустава.
Сейчас проводится проверка. Полиция устанавливает личность водителя и причины ДТП.
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