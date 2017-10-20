В Сельцо водитель «КамАЗа» въехал в Audi
В Сельцо столкнулись «КамАЗ» и Audi 80.
Авария произошла 23 октября около 11.00 на улице Кирова. По предварительным данным областной ГИБДД, 26-летний водитель «КамАЗ-5511», поворачивая с прилегающей территории налево, не уступил дорогу и протаранил Audi 80 под управлением 22-летнего водителя, который ехал со стороны центра Сельцо.
Водитель Audi получил ушиб локтевого сустава – от госпитализации он отказался.
Новости регионов
24 Октября, 2017
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