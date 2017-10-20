Братья из Дубровки в лесу до смерти забили обидчика матери
В Дубровском районе двое братьев до смерти забили 52-летнего мужчину, обидевшего их мать. К расправе они привлекли знакомого.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, вечером 26 мая трое братьев – жителей Дубровки 27 и 33 лет и их 29-летний товарищ затолкали в багажник машины 52-летнего жителя деревни Старое Колышкино. Они вывезли мужчину в лес и избили. Травмы оказались смертельными.
По данным следствия, трагедии предшествовала ссора мужчины с односельчанкой, которая пожаловалась на него своим сыновьям.
Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Его расследование завершено – в ближайшее время материалы направят в суд.
Новости регионов
24 Октября, 2017
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