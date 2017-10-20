В Стародубе женщина сломала нос при столкновении двух Volkswagen

40-летняя женщина пострадала в результате столкновения двух Volkswagen в Стародубе.

Авария произошла 23 октября около 12.50 на пересечении улиц Семашко и Московской, сообщили в областной ГИБДД.

Ее спровоцировал 62-летний водитель Volkswagen Passat, поворачивавший налево. Не уступив дорогу, он врезался в Volkswagen Polo, 33-летняя водитель которого двигалась во встречном направлении.

40-летняя пассажирка Volkswagen Polo получила закрытый перелом носа.