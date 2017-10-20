В Брянске нижегородка знакомилась с мужчинами и обкрадывала их

31-летняя жительница Нижнего Новгорода устроила охоту за кошельками брянцев.

22 октября в Советском районе 45-летний житель Брянска в маршрутке познакомился с женщиной. Та пригласила его в гости.

После совместного времяпрепровождения, выпив спиртного, брянец засобирался домой и заметил пропажу трех мобильных телефонов и банковской карты.

Женщина убеждала, что он потерял вещи по дороге. Но, несмотря на хмель, мужчина решил вызвать полицейских. Благодаря этому подозреваемую удалось задержать до того, как она скрылась.

Выяснилось, что гостеприимной хозяйкой оказалась 31-летняя ранее неоднократно судимая за кражи жительница Нижнего Новгорода. Она снимала комнату в общежитии и периодически приводила туда новых знакомых. При обыске у нее изъяли похищенные мобильные телефоны и карту.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.