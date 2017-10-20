У БГИТУ в Брянске столкнулись три машины
Авария с участием трех машин парализовала движение по проспекту Станке Димитрова в Брянске.
Как сообщают очевидцы, днем 24 октября у дома № 5, в районе БГИТУ, столкнулись три легковых автомобиля.
На месте аварии образовалась пробка.
Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
24 Октября, 2017
|-2
|$58
|€68
Успешно развивающиеся в Брянской области социальные проекты в сфере обслуживания лиц пенсионного возраста и инвалидов были представлены на секции «Социальное предпринимательство» на VI Славянском международном экономическом форуме.
На международной конференции «Открытые инновации» подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.
В настоящее время у жителей Брянской области большим спросом пользуются автономные источники питания.
В период празднования Дня народного единства для удобства пассажиров назначены дополнительные пассажирские поезда, которые доставят жителей Брянской области до Москвы и Санкт-Петербурга и обратно.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.