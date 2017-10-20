Лобовое ДТП у Ирмаша парализовало движение в Брянске

Крупная авария парализовала движение в Брянске.

Как сообщают очевидцы, на перекрестке у Ирмаша лоб в лоб столкнулись две легковые машины. На место прибыли полицейские и медики – вероятно, есть пострадавшие.

Водители сообщают, что в результате ДТП образовался огромный затор.

«Дикая пробка в сторону Бежицы на улицы Речной от жд вокзала», «Народ, не суйтесь вообще на Речную. Хвост уже от кольца на вокзале. Быстрей через Совок объедете. И с Щорса через переезд не лезьте, там тоже труба», «Там все колом стоит», – пишут в соцсетях автомобилисты.

Официальной информации об аварии пока не поступало.