Лобовое ДТП у Ирмаша парализовало движение в Брянске
Крупная авария парализовала движение в Брянске.
Как сообщают очевидцы, на перекрестке у Ирмаша лоб в лоб столкнулись две легковые машины. На место прибыли полицейские и медики – вероятно, есть пострадавшие.
Водители сообщают, что в результате ДТП образовался огромный затор.
«Дикая пробка в сторону Бежицы на улицы Речной от жд вокзала», «Народ, не суйтесь вообще на Речную. Хвост уже от кольца на вокзале. Быстрей через Совок объедете. И с Щорса через переезд не лезьте, там тоже труба», «Там все колом стоит», – пишут в соцсетях автомобилисты.
Официальной информации об аварии пока не поступало.
Новости регионов
24 Октября, 2017
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