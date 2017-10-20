ДТП на Речной в Брянске устроил 51-летний водитель Hyundai

Один человек пострадал в результате ДТП на улице Речной в Брянске.

Напомним, авария произошла 24 октября около 16.55 у дома № 95 по Речной – в районе ДТП образовалась огромная пробка.

Как сообщили в областной ГИБДД, аварию спровоцировал 51-летний водитель Hyundai Accent, выезжавший с бульвара Щорса с левым поворотом на Речную. Не уступив дорогу, он протаранил Lifan под управлением 20-летнего водителя, который ехал по Речной от вокзала Брянск I к улице Бурова.

Водитель Lifan получил ушиб правой кисти – его отпустили с назначением лечения.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.