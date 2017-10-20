ДТП на Речной в Брянске устроил 51-летний водитель Hyundai
Один человек пострадал в результате ДТП на улице Речной в Брянске.
Напомним, авария произошла 24 октября около 16.55 у дома № 95 по Речной – в районе ДТП образовалась огромная пробка.
Как сообщили в областной ГИБДД, аварию спровоцировал 51-летний водитель Hyundai Accent, выезжавший с бульвара Щорса с левым поворотом на Речную. Не уступив дорогу, он протаранил Lifan под управлением 20-летнего водителя, который ехал по Речной от вокзала Брянск I к улице Бурова.
Водитель Lifan получил ушиб правой кисти – его отпустили с назначением лечения.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Новости регионов
25 Октября, 2017
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