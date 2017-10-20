Ревнивый житель Почепского района убил 54-летнего соперника
В Почепском районе завершили расследование уголовного дела об убийстве 54-летнего жителя села Семцы.
Напомним, убийство произошло вечером 22 августа в доме 29-летнего жителя Семцов, который выпивал с 54-летним гостем.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, молодой хозяин дома приревновал свою жену к гостю и набросился на него с кулаками. Он был его руками и ногами – тот умер на месте в результате черепно-мозговой травмы.
Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Материалы уже направили в суд.
Новости регионов
25 Октября, 2017
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