Ревнивый житель Почепского района убил 54-летнего соперника

В Почепском районе завершили расследование уголовного дела об убийстве 54-летнего жителя села Семцы.

Напомним, убийство произошло вечером 22 августа в доме 29-летнего жителя Семцов, который выпивал с 54-летним гостем.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, молодой хозяин дома приревновал свою жену к гостю и набросился на него с кулаками. Он был его руками и ногами – тот умер на месте в результате черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Материалы уже направили в суд.