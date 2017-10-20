Под Брянском Nexia врезалась в дерево: у водителя травматический шок
39-летний водитель Daewoo Nexia получил тяжелые травмы в результате ДТП под Брянском.
Авария произошла 24 октября около 9.55 на 4-м километре дороги Брянск – Смоленск – Меркульево.
По предварительной информации областной ГИБДД, водитель Daewoo Nexia, двигаясь от трассы Брянск – Смоленск к Меркульево, вылетел на правую обочину и врезался в дерево, после чего машина перевернулась.
Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки, тупой травмой живота и травматическим шоком.
Новости регионов
25 Октября, 2017
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