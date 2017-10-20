В центре Брянска столкнулись маршрутка и легковушка: есть пострадавший

На проспекте Ленина в Советском районе Брянска столкнулись маршрутное такси и легковая машина.

Авария произошла 25 октября около полудня в районе Дома быта, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На месте работали полицейские, медики и спасатели. Последним пришлось смывать горюче-смазочные материалы с проезжей части.

По данным МЧС, в результате ДТП есть пострадавший – его доставили больницу.



