В центре Брянска столкнулись маршрутка и легковушка: есть пострадавший
На проспекте Ленина в Советском районе Брянска столкнулись маршрутное такси и легковая машина.
Авария произошла 25 октября около полудня в районе Дома быта, сообщили в региональном ГУ МЧС.
На месте работали полицейские, медики и спасатели. Последним пришлось смывать горюче-смазочные материалы с проезжей части.
По данным МЧС, в результате ДТП есть пострадавший – его доставили больницу.
Новости регионов
25 Октября, 2017
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Главной темой обсуждения стала интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада.
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