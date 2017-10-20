Рабочие наткнулись на семь авиабомб в Советском районе Брянска

Днем 25 октября в Советском районе Брянска обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, во время земельных работ рабочие наткнулись на семь авиационных бомб. На место оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

В 13.50 был авиабомбы изъяли и обезвредили.