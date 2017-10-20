В Брянске женщина-бомж украла сумку из камеры хранения в магазине
В Брянске 43-летняя женщина, оставившая сумку в камере хранения магазина, лишилась документов и денег.
Инцидент произошел в конце сентября. В украденной сумке находились документы и кошелек с 3,5 тысячи рублей. Покупательница написала заявление в полицию.
Подозреваемую – 35 летнюю женщину без определенного места жительства – задержали через несколько дней. Выяснилось, что владелица сумки забыла закрыть ячейку на ключ, чем и воспользовалась воровка.
По статье «Кража» ей грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
25 Октября, 2017
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