Поиск по сайту

В Брянске ищут водителя, сбившего женщину на улице Ульянова

Опубликовано Сегодня, 18:20

В Брянске устанавливают личность, водителя, сбившего велосипедистку в Бежицком районе. Полиция просит откликнуться очевидцев.

Напомним, ДТП произошло 14 октября около 16.00 у дома № 7а по улице Ульянова. Как уточнили в городском ОГИБДД, неизвестный водитель сбил 53-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде. Водитель с места аварии скрылся.

У женщины диагностировали повреждение связок в левом голеностопном суставе и ушибленную рану левого коленного сустава.

Очевидцев и тех, кто располагает информацией о личности водителя, просят звонить по телефонам: 74-71-02, 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.

 1010
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске ищут водителя, устроившего ДТП на Ульянова
  • В Брянске ищут водителя, сбившего пятилетнего ребенка во дворе
  • В Брянске ищут водителя, сбившего пенсионерку на III Интернационала
  • Полиция ищет очевидцев наезда на женщину в Брянске
  • В Брянске ищут водителя, сбившего восьмилетнего ребенка
    •
    Новости регионов
    Жители Смоленска могут проголосовать за туристический логотип города
    18:22:30 25-10-2017
    Открытый конкурс на разработку туристического логотипа Смоленска стартовал, и горожане могут поучаствовать в интернет-голосовании, чтобы выбрать лучшую работу, об этом сообщила пресс-служба администрации.
    Реконструкцию очистных сооружений начали на станции «Смоленск-Сортировочный»
    17:05:15 25-10-2017
    Очистные сооружения, которые построили еще в 1970 году, начали приводить в порядок на железнодорожной станции «Смоленск-Сортировочный».
    На памятных монетах изобразят виды Вязьмы
    15:45:53 25-10-2017
    Пять тысяч десятирублевых монет с пейзажами Вязьмы собираются выпустить в 2019 году, об этом сообщил Центробанк России.
    Шокирующая история в Вязьме. Пенсионер умер перед закрытой дверью больницы
    14:07:59 25-10-2017
    62-летний мужчина скончался перед закрытой дверью больницы в Вязьме, об этом сообщил сайт ГТРК Смоленск.
    Движение транспорта по улице Петра Алексеева в Смоленске закрыли до конца октября
    13:52:04 25-10-2017
    Ремонтные работы в Смоленске идут по улице Петра Алексеева до 31 октября, в связи с этим проезд для автомобилей здесь перекрыли, об этом сообщила пресс-служба администрации города.
    В Сафонове вандалы разрушили песочницу и разрисовали скамейки
    13:09:11 25-10-2017
    Акт вандализма произошел в Сафоново на детской площадке, об этом сообщили 25 октября в соцсетях очевидцы.
    25 Октября, 2017
    		 -4 $58€68
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    В Выгоничах закрыли цех, снабжавший россиян левым алкоголем (ФОТО, ВИДЕО)
    Сегодня, 18:20
    В Брянске ищут водителя, сбившего женщину на улице Ульянова
    Сегодня, 18:14
    Клинцовский депутат обнаружил «голос Америки» и призвал нарушать законы РФ (ВИДЕО)
    Сегодня, 17:40
    В Брянске женщина-бомж украла сумку из камеры хранения в магазине
    Сегодня, 17:00
    Умер депутат Почепского райсовета Анатолий Козлов
    Сегодня, 16:20
    Игорь Афонин снова стал директором 27-го лицея в Брянске
    Сегодня, 15:40
    Рабочие наткнулись на семь авиабомб в Советском районе Брянска
    Сегодня, 15:29
    Брянские кролиководы оценили инвестиционное соглашение с регионом
    Сегодня, 15:00
    На конкурсе «Афродита» в Брянске выберут натуральную красавицу
    Сегодня, 14:20
    Под Клинцами не умеющий водить мужчина угнал и разбил микроавтобус
    Сегодня, 13:40
    В центре Брянска столкнулись маршрутка и легковушка: есть пострадавший (ФОТО)
    Сегодня, 13:00
    В Брянске из 2375 многодетных семей лишь 341 дождалась участков
    Сегодня, 12:30
    В парке Соловьи в Брянске впервые с момента открытия отремонтировали асфальт
    Сегодня, 12:00
    Под Брянском Nexia врезалась в дерево: у водителя травматический шок
    Сегодня, 11:30
    Верховный суд снова «пощадил» брянскую автомобилистку Сивакову
    Сегодня, 11:00
    Ревнивый житель Почепского района убил 54-летнего соперника
    Сегодня, 10:30
    ДТП на Речной в Брянске устроил 51-летний водитель Hyundai
    Сегодня, 10:00
    Три человека погибли при ночном пожаре под Карачевом
    Сегодня, 09:30
    «Какая классная»: в Брянске заметили раритетный BMW
    Сегодня, 09:00
    Власти Брянска безуспешно пытаются продать «Сервисбазу»
    Сегодня, 08:30
    Брянец фальшивками расплатился за пиво и перешел на шампанское
    Сегодня, 08:00
    Брянцы взяли бронзу на втором этапе чемпионата России по трофи-рейдам
    Вчера, 19:11
    Лобовое ДТП у Ирмаша парализовало движение в Брянске
    Вчера, 19:00
    Брянец за 2,5 миллиона сдал государству заброшенную столовую
    Вчера, 18:20
    Силовики предотвратили условный теракт в Свенском монастыре (ФОТО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:04
    Мираторговский водитель осуждён за кражу четверти тонны бензина с топливной карты компании
    Вчера, 16:15
    Пожароопасный период в 2017 году в Брянской области прошел в штатном режиме
    Вчера, 15:33
    МегаФон принял участие в Славянском международном экономическом форуме
    20-10-2017, 19:00
    Александр Богомаз: «Высокая заинтересованность деловых кругов в работе в Брянской области указывает на инвестиционную привлекательность региона»
    20-10-2017, 17:30
    На VI Славянском международном экономическом форуме подписаны инвестиционные соглашения на 6,28 млрд рублей
    Актуальные темы
    Общество О главном
    В Унече девушке стыдно идти к врачу из-за разглашения диагноза
    Новости Общество
    Богомазов заподозрили в использовании ГМО
    Новости Происшествия
    Внук Лодкина «пьянючий гонял по Ромашина» – очевидцы
    Новости Происшествия
    Брянец купил в гипермаркете окуня с червями
    Общество О главном
    Жительнице Брянска грозит до четырех лет за покупку радиомикрофона
    Новости партнёров
    Опора России
    Делегация брянской «ОПОРЫ РОССИИ» приняла участие в VI Славянском экономическом форуме

    Делегация брянской «ОПОРЫ РОССИИ» приняла участие в VI Славянском экономическом форуме Главной темой обсуждения стала интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада.

    Ростелеком новости
    В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов

    На международной конференции «Открытые инновации» подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.

    МРСК новости
    Брянскэнерго предупреждает: неправильная эксплуатация автономных источников питания опасна для жизни!

    В настоящее время у жителей Брянской области большим спросом пользуются автономные источники питания.

    РЖД новости
    Акция «Безопасная дорога» стартовала в Брянском регионе МЖД

    Акция «Безопасная дорога» стартовала в Брянском регионе МЖДВ канун осенних школьных каникул в Брянском регионе Московской железной дороги проводится совместная с правоохранительными органами профилактическая акция «Безопасная дорога». Главная цель акции – предупреждение и выявление фактов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта, а также непроизводственного травматизма граждан, в том числе несовершеннолетних.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.