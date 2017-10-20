В Брянске ищут водителя, сбившего женщину на улице Ульянова

В Брянске устанавливают личность, водителя, сбившего велосипедистку в Бежицком районе. Полиция просит откликнуться очевидцев.

Напомним, ДТП произошло 14 октября около 16.00 у дома № 7а по улице Ульянова. Как уточнили в городском ОГИБДД, неизвестный водитель сбил 53-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде. Водитель с места аварии скрылся.

У женщины диагностировали повреждение связок в левом голеностопном суставе и ушибленную рану левого коленного сустава.

Очевидцев и тех, кто располагает информацией о личности водителя, просят звонить по телефонам: 74-71-02, 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.