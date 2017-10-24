Житель Мглинского района выкрал продукты у односельчанки

55-летний житель села Дивовка Мглинского решился на кражу продуктов.

В полицию о происшествии сообщили из сельсовета. 81-летняя жительница Дивовки отправилась в райцентр, а когда вернулась, обнаружила, что кто-то взломал дверь и украл из дома продукты и фонарик.

Полицейские опросили свидетелей: рядом с домом пенсионерки видели 55-летнего местного жителя, ранее отбывавшего срок за кражу. Его выследили и задержали в течение суток.

Мужчина сознался в краже и вернул часть похищенного. Ему грозит до шести лет заключения.