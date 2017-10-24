В Брянске произошел пожар в областном роддоме

Ночью 26 октября в Брянске произошел пожар в здании областного роддома.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 2.45, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 2.53 (на фото Брянского МЧС).

В автоклаве в подвальном помещении на площади 2 квадратных метра горели вещи. Пожар тушили с помощью двух ручных стволов, работало звено газодымозащитной службы. В роддоме была объявлена тревога.

Потушить возгорание удалось в 2.56. О пострадавших в МЧС не сообщают Причину ЧП установят эксперты.