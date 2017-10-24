В многоэтажке на Комарова в Брянске сгорела квартира
Крупный пожар произошел на улице Комарова в Брянске.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 9.50 в Центр управления в кризисных ситуация поступила информация о пожаре в квартире в многоэтажном доме. Прибыв на место вызова в 9.55, пожарные заметили дым, валивший из окна. Звено газодымозащитной службы провело разведку: по всей площади горела одна из квартир многоэтажки.
В 10.32 пожар потушили. По данным МЧС, одного человека, находившегося в квартире, удалось спасти. Очевидцы сообщают, что мужчина получил ожоги – его увезли на скорой.
Сейчас устанавливается причина возгорания.
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