В многоэтажке на Комарова в Брянске сгорела квартира

Крупный пожар произошел на улице Комарова в Брянске.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 9.50 в Центр управления в кризисных ситуация поступила информация о пожаре в квартире в многоэтажном доме. Прибыв на место вызова в 9.55, пожарные заметили дым, валивший из окна. Звено газодымозащитной службы провело разведку: по всей площади горела одна из квартир многоэтажки.

В 10.32 пожар потушили. По данным МЧС, одного человека, находившегося в квартире, удалось спасти. Очевидцы сообщают, что мужчина получил ожоги – его увезли на скорой.

Сейчас устанавливается причина возгорания.









