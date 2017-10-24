Под Брянском произошла массовая авария с маршруткой
Массовая авария произошла утром 26 октября под Брянском.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, в районе Кокино столкнулись несколько легковых машин и маршрутка. В обе стороны образовалась большая пробка.
Вероятно, причиной ДТП стал первый в этом году снегопад. «Наши водители надеются на то, что прогноз погоды все же обманул их и снега не будет!» – отмечают интернет-пользователи.
Информации от ГИБДД пока не поступало.
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26 Октября, 2017
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