Поиск по сайту

Под Брянском произошла массовая авария с маршруткой

Опубликовано Сегодня, 12:00

Массовая авария произошла утром 26 октября под Брянском.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в районе Кокино столкнулись несколько легковых машин и маршрутка. В обе стороны образовалась большая пробка.

Вероятно, причиной ДТП стал первый в этом году снегопад. «Наши водители надеются на то, что прогноз погоды все же обманул их и снега не будет!» – отмечают интернет-пользователи.

Информации от ГИБДД пока не поступало.




 6130
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Грузовик и бензовоз столкнулись под Брянском
  • Под Брянском произошла смертельная авария – очевидцы
  • Массовое ДТП у «Пушки» парализовало движение в Брянске
  • Под Брянском столкнулись четыре машины: есть пострадавшие
  • Московский проспект Брянска встал в пробке из-за массового ДТП
    • Новости регионов
    По Краснинскому шоссе в Смоленске снова будут ходить троллейбусы
    18:02:22 26-10-2017
    Троллейбусы, которые не курсировали по Краснинскому шоссе более полугода, снова будут тут ходить, движение собираются восстановить 27 октября, об этом сообщили в комитете по информационной политике администрации города Смоленска.
    Смоленские правоохранители разыскивают очевидцев аварии на улице 3-я Ракитная
    17:47:48 26-10-2017
    Следователи УМВД по городу Смоленску возбудили уголовное дело в связи со случившейся 1 сентября 2017 года аварией на улице 3-я Ракитная, в результате которой погиб пешеход,  об этом сообщила пресс-служба ведомства.
    Смолянин ищет свидетелей ДТП с участием трамвая
    16:00:18 26-10-2017
    Владелец автомобиля Mercedes-Benz разыскивает свидетелей, которые видели, как его машину зацепил трамвай, об этом сообщила группа Smolmotor.ru в соцсети.
    Сафоновский рецидивист оставил подростка без мобильного телефона
    14:18:04 26-10-2017
    34-летний житель Сафонова, ранее судимый за убийство, решил вспомнить уголовное прошлое и ограбил 11-летнего школьника, сейчас мужчина задержан, ему грозит заключение, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
    «Мираторг» увеличил производство высококачественного мяса птицы за 9 месяцев 2017 года на 18% - до 86,6 тысяч тонн
    13:58:08 26-10-2017
    ООО «Брянский бройлер» продолжает наращивать производство высококачественного мяса птицы.
    В связи с непогодой в Смоленске случилось 30 аварий на дороге
    13:06:53 26-10-2017
    Водители за одно утро 26 октября в областном центре попали в 30 ДТП, об этом сообщил сайт «Рабочий путь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.
    26 Октября, 2017
    		 +3 $58€68
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    В брянской реке Сев обнаружили тело 49-летнего мужчины
    Сегодня, 18:20
    Брянский газетчик Пронин возглавил думский комитет по образованию
    Сегодня, 18:12
    На улице Фокина в Брянске дерево упало на жилой дом (ФОТО)
    Сегодня, 17:40
    Шнуров пожертвовал 500 тысяч на переселение брянской пенсионерки из конюшни
    Сегодня, 17:00
    В Брянске на месяц перекроют часть улицы Клинцовской
    Сегодня, 16:20
    Брянский маршрутчик пожаловался на чиновничий произвол
    Сегодня, 15:40
    Брянские «Бабкины внуки» хотят на Первый канал
    Сегодня, 15:00
    Пассажир маршрутки сломал нос при ДТП в центре Брянска
    Сегодня, 14:20
    Чиновников накажут за проживание брянской пенсионерки в конюшне
    Сегодня, 13:40
    Женщина погибла в ДТП с «ГАЗелью» под Брянском: разыскиваются очевидцы
    Сегодня, 13:00
    31 единица техники сражается с последствиями снегопада в Брянске
    Сегодня, 12:30
    Под Погаром пьяный водитель въехал в ограждение моста: пассажир погиб
    Сегодня, 12:00
    Под Брянском произошла массовая авария с маршруткой (ФОТО, ВИДЕО)
    Сегодня, 11:30
    В многоэтажке на Комарова в Брянске сгорела квартира (ФОТО)
    Сегодня, 11:01
    В Брянске произошел пожар в областном роддоме
    Сегодня, 10:53
    В Брянск пришла зима (ФОТО)
    Сегодня, 09:30
    Житель Мглинского района выкрал продукты у односельчанки
    Сегодня, 09:00
    В Брянске снова решили бороться с фурами
    Сегодня, 08:30
    Депутаты назвали Брянск динамично развивающимся городом
    Сегодня, 08:00
    Брянский инженер получил 3 года за выведывание гостайн у пограничника
    Вчера, 19:00
    В Выгоничах закрыли цех, снабжавший россиян левым алкоголем (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 18:20
    В Брянске ищут водителя, сбившего женщину на улице Ульянова
    Вчера, 18:14
    Клинцовский депутат обнаружил «голос Америки» и призвал нарушать законы РФ (ВИДЕО)
    Вчера, 17:40
    В Брянске женщина-бомж украла сумку из камеры хранения в магазине
    Вчера, 17:00
    Умер депутат Почепского райсовета Анатолий Козлов
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 13:56
    «Мираторг» увеличил производство высококачественного мяса птицы за 9 месяцев 2017 года на 18% - до 86,6 тысяч тонн
    Сегодня, 11:05
    Фиксики в Кинотеатре Люксор
    Вчера, 11:04
    Мираторговский водитель осуждён за кражу четверти тонны бензина с топливной карты компании
    24-10-2017, 16:15
    Пожароопасный период в 2017 году в Брянской области прошел в штатном режиме
    24-10-2017, 15:33
    МегаФон принял участие в Славянском международном экономическом форуме
    Актуальные темы
    Общество О главном
    В Унече девушке стыдно идти к врачу из-за разглашения диагноза
    Новости Общество
    Богомазов заподозрили в использовании ГМО
    Общество О главном
    Жительнице Брянска грозит до четырех лет за покупку радиомикрофона
    Политика О главном
    Брянские депутаты рассказали, почему не приняли закон о «налоге для богатых»
    Общество О главном
    Верховный суд снова «пощадил» брянскую автомобилистку Сивакову
    Новости партнёров
    Опора России
    Делегация брянской «ОПОРЫ РОССИИ» приняла участие в VI Славянском экономическом форуме

    Делегация брянской «ОПОРЫ РОССИИ» приняла участие в VI Славянском экономическом форуме Главной темой обсуждения стала интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада.

    Ростелеком новости
    В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов

    На международной конференции «Открытые инновации» подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.
    МРСК новости
    Брянскэнерго за девять месяцев взыскало с должников более 44 миллиона рублей за поставленную электроэнергию

    Брянскэнерго за девять месяцев взыскало с должников более 44 миллиона рублей за поставленную электроэнергию

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
    РЖД новости
    В Брянской области зафиксировано 190 нарушений ПДД водителями при пересечении переездов с начала года

    В Брянской области зафиксировано 190 нарушений ПДД водителями при пересечении переездов с начала годаВ рамках акции компании РЖД «Внимание, переезд!», которая проходила с 21 августа по 20 октября, была развернута профилактическая кампания в Брянском регионе МЖД. .

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.