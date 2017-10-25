В Выгоничах «Рено Логан» занесло на женщину-пешехода

В Выгоничах занесло Renault Logan – водитель прижал женщину к припаркованной машине.

Авария произошла 26 октября около 8.50 на улице Ленина. Как сообщили в областной ГИБДД, 46-летний водитель Renault Logan ехал в сторону трассы Брянск – Новозыбков. Заметим остановившуюся впереди для поворота машину, он принял вправо, на обочину. В результате Renault Logan занесло – машина прижала 41-летнюю женщину-пешехода к стоявшему на правой обочине автомобилю.

Медики диагностировали у пострадавшей ушиб мягких тканей обеих бедер, области таза и передней брюшной стенки.