В Выгоничах «Рено Логан» занесло на женщину-пешехода
В Выгоничах занесло Renault Logan – водитель прижал женщину к припаркованной машине.
Авария произошла 26 октября около 8.50 на улице Ленина. Как сообщили в областной ГИБДД, 46-летний водитель Renault Logan ехал в сторону трассы Брянск – Новозыбков. Заметим остановившуюся впереди для поворота машину, он принял вправо, на обочину. В результате Renault Logan занесло – машина прижала 41-летнюю женщину-пешехода к стоявшему на правой обочине автомобилю.
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Новости регионов
27 Октября, 2017
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