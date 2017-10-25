В Навле женщина ударила мужа ножом в живот
В Навле семейный конфликт закончился ножевым ранением мужа.
Как сообщили в региональной прокуратуре, 13 августа пьяная женщина поссорилась с супругом и ударила его кухонным ножом в живот. Мужчина получил тяжелые травмы.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», длилось недолго. На днях женщина предстала перед судом.
Ее приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.
Новости регионов
27 Октября, 2017
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