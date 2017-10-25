В Навле женщина ударила мужа ножом в живот

В Навле семейный конфликт закончился ножевым ранением мужа.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 13 августа пьяная женщина поссорилась с супругом и ударила его кухонным ножом в живот. Мужчина получил тяжелые травмы.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», длилось недолго. На днях женщина предстала перед судом.

Ее приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.