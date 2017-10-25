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Два человека ранены в массовом ДТП под Брянском

Опубликовано Сегодня, 11:00

Два человека получили травмы в результате тройной аварии под Брянском.

Напомним, ДТП произошло утром 26 октября в районе Кокино. Как сообщили в областной ГИБДД, около 7.30 на 22-м километре трассы Брянск – Новозыбков столкнулись Chevrolet Lacetti, микроавтобус Mercedes Benz и Audi 80.

По предварительной информации брянской полиции, 26-летний водитель я Chevrolet Lacetti, двигаясь в сторону Почепа, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes под управлением 47-летнего водителя и Audi 80 под управлением 19-летнего водителя.

Водитель Chevrolet Lacetti получил ушиб голени и перелом ключицы. У 26-летней пассажирки Chevrolet ушиб грудной клетки и ушиб голеностопного сустава.

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