В Брянске девушка на Nissan Almera врезалась в микроавтобус
В Советском районе Брянска 25-летняя водитель Nissan Almera протаранила микроавтобус Ford Transit.
Авария произошла 26 октября около 18.35 на улице Дуки, сообщили в ГИБДД Брянской области.
Автомобилистка ехала по улице Крахмалева от улицы Костычева к Дуки и, не соблюдая дистанцию, врезалась в Ford Transit под управлением 46-летнего водителя.
У 56-летней пассажирки легковой иномарки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и ситуационную реакцию – медики отпустили ее с назначением лечения.
Новости регионов
27 Октября, 2017
|+3
|$58
|€69
Главной темой обсуждения стала интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада.
«Ростелеком» представил новое комплексное решение для компаний малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе», которое позволяет воспользоваться традиционными и цифровыми услугами в едином пакете с одним счётом.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной День охраны труда. Комиссия, в которую вошли руководители Брянскэнерго, проверила наличие у бригад средств защиты, приспособлений и инструмента, спецодежды и спецобуви, аптечек доврачебной помощи.
В рамках акции компании РЖД «Внимание, переезд!», которая проходила с 21 августа по 20 октября, была развернута профилактическая кампания в Брянском регионе МЖД. .
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.