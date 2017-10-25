В Брянске девушка на Nissan Almera врезалась в микроавтобус

В Советском районе Брянска 25-летняя водитель Nissan Almera протаранила микроавтобус Ford Transit.

Авария произошла 26 октября около 18.35 на улице Дуки, сообщили в ГИБДД Брянской области.

Автомобилистка ехала по улице Крахмалева от улицы Костычева к Дуки и, не соблюдая дистанцию, врезалась в Ford Transit под управлением 46-летнего водителя.

У 56-летней пассажирки легковой иномарки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и ситуационную реакцию – медики отпустили ее с назначением лечения.