В Клинцах подросток впал в кому после ДТП: полиция ищет свидетелей
Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Клинцах, в результате которого двое подростков получили тяжелые травмы.
ДТП произошло 27 сентября около 20.30 у дома № 38 по проспекту Ленина. 27-летний водитель Audi А6 сбил двух молодых людей, переходивших дорогу в неположенном месте.
16-летнего подростка госпитализировали с переломом голени, черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ссадинами лица. 18-летнего пешехода – с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и комой 1-й степени.
УМВД по Брянской области просит очевидцев обращаться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61а, кабинет 7. Телефон 67-03-65.
Новости регионов
27 Октября, 2017
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