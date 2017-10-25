В Клинцах подросток впал в кому после ДТП: полиция ищет свидетелей

Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Клинцах, в результате которого двое подростков получили тяжелые травмы.

ДТП произошло 27 сентября около 20.30 у дома № 38 по проспекту Ленина. 27-летний водитель Audi А6 сбил двух молодых людей, переходивших дорогу в неположенном месте.

16-летнего подростка госпитализировали с переломом голени, черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ссадинами лица. 18-летнего пешехода – с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и комой 1-й степени.

УМВД по Брянской области просит очевидцев обращаться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61а, кабинет 7. Телефон 67-03-65.