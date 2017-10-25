Под Брянском 10 минут тушили дачу – пенсионер погиб

63-летний пенсионер погиб в результате пожара в садоводческом обществе «Автомобилист» в Брянском районе.

Пожар произошел днем 27 октября, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные добирались до места вызова 15 минут, прибыв в 13.03.

К этому времени по всей площади горела крыша деревянного дачного дома. Строение потушили лишь в 13.40.

Спасти жизнь 63-летнего мужчины не удалось.

Причина возгорания устанавливается.