Под Брянском 10 минут тушили дачу – пенсионер погиб
63-летний пенсионер погиб в результате пожара в садоводческом обществе «Автомобилист» в Брянском районе.
Пожар произошел днем 27 октября, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные добирались до места вызова 15 минут, прибыв в 13.03.
К этому времени по всей площади горела крыша деревянного дачного дома. Строение потушили лишь в 13.40.
Спасти жизнь 63-летнего мужчины не удалось.
Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
27 Октября, 2017
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