Под Брянском столкнулись два грузовика «Мираторга»
Крупная авария с участием транспорта компании «Мираторг» произошла под Брянском вечером 27 октября.
Как сообщили очевидцы, в районе поворота на Кокино столкнулись два «мираторговских» «КамАЗа». Один из грузовиков въехал во второй, попутный: кабина оказалась полностью разбита.
По словам очевидцев, первый «КамАЗ» уступал дорогу пешеходу, водитель второго не успел затормозить.
«Я живу в Кокино, я видел аварию: жесть!», «Краном убирают «КамАЗ», «Все из-за пешехода! «КамАЗ» догнал коллегу», – пишут брянцы в соцсетях.
На месте аварии образовалась пробка. «Перекрыто движение в сторону Гомеля», – сообщает один из водителей.
Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
27 Октября, 2017
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