На Станке Димитрова в Брянске Volkswagen перевернулся и повис на ограждении
Крупная авария произошла вечером 27 октября в Советском районе Брянска.
В одиннадцатом часу вечера на проспекте Станке Димитрова водитель Volkswagen не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Машина перевернулась и повисла на дорожном ограждении. Фото и видео с места аварии очевидцы выложили в соцсетях.
По данным регионального ГУ МЧС, пострадавших нет. Спасатели смывали горюче-смазочные материалы с поврежденного автомобиля и дороги.
«Никто ни погиб, машина VW, водитель сбежал», «Машина ехала за две машины впереди нас. Сначала начал вилять, потом задел бордюр, и вот результат. Водитель был один, выскочил и убежал», – также рассказали очевидцы.
Новости регионов
28 Октября, 2017
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