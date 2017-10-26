На Станке Димитрова в Брянске Volkswagen перевернулся и повис на ограждении

Крупная авария произошла вечером 27 октября в Советском районе Брянска.

В одиннадцатом часу вечера на проспекте Станке Димитрова водитель Volkswagen не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Машина перевернулась и повисла на дорожном ограждении. Фото и видео с места аварии очевидцы выложили в соцсетях.

По данным регионального ГУ МЧС, пострадавших нет. Спасатели смывали горюче-смазочные материалы с поврежденного автомобиля и дороги.

«Никто ни погиб, машина VW, водитель сбежал», «Машина ехала за две машины впереди нас. Сначала начал вилять, потом задел бордюр, и вот результат. Водитель был один, выскочил и убежал», – также рассказали очевидцы.









