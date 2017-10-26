В Супонево пенсионер на Volkswagen сбил пьяную девушку

В Супонево разворачивавшийся водитель Volkswagen Passat сбил пьяную девушку.

ДТП произошло 27 октября около 18.45 на улице Фрунзе. По предварительной информации областной ГИБДД, 64-летний водитель Volkswagen Passat совершал разворот и сбил 28-летнюю девушку, которая находилась на обочине.

У пострадавшей диагностировали ушиб локтевого сустава и опьянение. От госпитализации она отказалась.