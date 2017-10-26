На Дуки в Брянске ночью перевернулась машина
Еще одну машину-перевертыша заметили в Брянске в ночь на 28 октября.
Как сообщают очевидцы, во втором часу ночи на улице Дуки в Советском районе перевернулся легковой автомобиль – предположительно, «Лада Приора».
«Дрифт не получился», «Вчера поздним вечером такой же белый упражнялся в дрифте недалеко от Кургана. Может, это он и есть», – пишут в соцсетях интернет-пользователи.
Информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.
Напомним, поздно вечером 27 октября на проспекте Станке Димитрова Volkswagen перевернулся и повис на дорожном ограждении.
Новости регионов
28 Октября, 2017
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