На Станке Димитрова в Брянске девушка попала под Toyota Land Cruiser
32-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате ДТП в Советском районе Брянска.
27 октября около 18.30 девушку, переходившую дорогу на красный сигнал светофора, сбил 43-летний водитель Toyota Land Cruiser, который ехал от улицы Щукина к улице Пересвета в левом ряду.
Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом костей таза.
Новости регионов
28 Октября, 2017
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