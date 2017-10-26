На Станке Димитрова в Брянске девушка попала под Toyota Land Cruiser

Специалисты Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 27 октября вместе с сотрудниками таможни во время проверки продукции на Заднепровском продовольственном рынке выявили запрещенные к ввозу фрукты, об этом сообщила пресс-служба управления.