В Брянске пропал дезориентированный Анатолий Северин

В Брянске пропал 81-летний Анатолий Акимович Северин.

Пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз мужчину видели 27 октября в районе садоводческого общества «Дормаш-3».

Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, редкие седые волосы, большая седая борода.

Был одет в коричневую куртку, белый свитер с рисунком, камуфляжные брюки, серую солдатскую шапку и коричневые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Анатолия Северина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.