В Брянске пропал дезориентированный Анатолий Северин
В Брянске пропал 81-летний Анатолий Акимович Северин.
Пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз мужчину видели 27 октября в районе садоводческого общества «Дормаш-3».
Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, редкие седые волосы, большая седая борода.
Был одет в коричневую куртку, белый свитер с рисунком, камуфляжные брюки, серую солдатскую шапку и коричневые сапоги.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Анатолия Северина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
Новости регионов
29 Октября, 2017
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