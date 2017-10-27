В Брянске пропал 60-летний Виктор Афанасьев

4 октября в Брянске пропал Виктор Джонсович Афанасьев 1957 года рождения.

Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, карие глаза, черные с сединой волосы, короткие седые усы.

Особая примета: большая родинка на левой щеке.

Был одет в куртку из плащевки молочного цвета с зелеными вставками, флисовые брюки цвета мокрого асфальта, серую рубашку в клетку и черные туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виктора Афанасьева, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также, напомним, 27 октября в Брянске пропал 81-летний Анатолий Акимович Северин.