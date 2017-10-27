В Фокино пропал 76-летний Виталий Валяев

27 октября в Фокино Дятьковского района пропал 76-летний Виталий Алексеевич Валяев.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, русые с сединой волосы, голубые глаза.

Был одет в четную ветровку, черные брюки, черные ботинки и серую драповую кепку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виталия Валяева, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также, напомним, в Брянске ищут двух дезориентированных пенсионеров: 81-летнего Анатолия Акимович Северина и 60-летнего Виктора Афанасьева.