38-летний мужчина погиб при пожаре в Суземском районе

Пожар в Суземском районе унес жизнь 38-летнего мужчины.

Пожар произошел в пятом часу утра 28 октября на улице Полевой в деревне Березовка. Пожарные добирались до места вызова в течение 22 минут, прибыв в 5.13, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

К этому времени частный жилой дом площадью 35 квадратных метров горел по всей площади. Его потушили в 5.30.

По данным МЧС, «в результате пожара есть пострадавший». Очевидцы сообщают, что в огне погиб 38-летний мужчина.

Причина возгорания устанавливается.