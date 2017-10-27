38-летний мужчина погиб при пожаре в Суземском районе
Пожар в Суземском районе унес жизнь 38-летнего мужчины.
Пожар произошел в пятом часу утра 28 октября на улице Полевой в деревне Березовка. Пожарные добирались до места вызова в течение 22 минут, прибыв в 5.13, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
К этому времени частный жилой дом площадью 35 квадратных метров горел по всей площади. Его потушили в 5.30.
По данным МЧС, «в результате пожара есть пострадавший». Очевидцы сообщают, что в огне погиб 38-летний мужчина.
Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
29 Октября, 2017
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