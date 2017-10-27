В ДТП с двумя «КамАЗами» «Мираторга» под Брянском никто не пострадал
В результате столкновения двух «КамАЗов» компании «Мираторг» под Брянском никто не пострадал.
Напомним, авария произошла 27 октября около 17.45 на 21-м километре трассы Брянск – Новозыбков.
По предварительной информации брянской полиции, 24-летний водитель «КамАЗа», не соблюдая дистанцию, врезался в попутный «КамАЗ» с прицепом под управлением 33-летнего водителя.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
29 Октября, 2017
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