В ДТП с двумя «КамАЗами» «Мираторга» под Брянском никто не пострадал

В результате столкновения двух «КамАЗов» компании «Мираторг» под Брянском никто не пострадал.

Напомним, авария произошла 27 октября около 17.45 на 21-м километре трассы Брянск – Новозыбков.

По предварительной информации брянской полиции, 24-летний водитель «КамАЗа», не соблюдая дистанцию, врезался в попутный «КамАЗ» с прицепом под управлением 33-летнего водителя.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.