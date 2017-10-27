Четыре человека ранены в ДТП на Авиационной в Брянске

Четыре человека получили травмы в результате столкновения двух машин на улице Авиационной в Советском районе Брянска.

Авария произошла 28 октября около 22.15. Как сообщили в областной ГИБДД, 26-летний водитель Opel Vесtrа Саrаvаn ехал в сторону переулка Пилотов. При повороте на улицу Романа Брянского он не уступил встречному Nissan Almera, 25-летний водитель которого, по словам очевидцев, ехал прямо на зеленый сигнал светофора.

Водителя Opel госпитализировали с ушибами мягких тканей головы. 23-летнюю пассажирку Opel госпитализировали с поверхностными ушибленными ранами лица.

Водителя Nissan госпитализировали с ушибом грудной клетки, его 25-летнего пассажира – с ушибом грудной клетки и ушибом обоих голеностопных суставов.