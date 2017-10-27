На Флотской в Брянске неизвестный водитель врезался в столб и сбежал

В Брянске неизвестный водитель иномарки протаранил столб и скрылся. Ранен пассажир.

ДТП произошло 29 октября около 0.55 на улице Флотской. По предварительным данным брянской полиции, водитель Nissan Teana, чья личность пока не установлена, не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в электроопору. С места аварии он скрылся.

29-летнего пассажира госпитализировали с закрытым переломом бедра.

Сейчас полицейские проводят проверку, личность водителя устанавливается.