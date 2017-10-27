На Флотской в Брянске неизвестный водитель врезался в столб и сбежал
В Брянске неизвестный водитель иномарки протаранил столб и скрылся. Ранен пассажир.
ДТП произошло 29 октября около 0.55 на улице Флотской. По предварительным данным брянской полиции, водитель Nissan Teana, чья личность пока не установлена, не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в электроопору. С места аварии он скрылся.
29-летнего пассажира госпитализировали с закрытым переломом бедра.
Сейчас полицейские проводят проверку, личность водителя устанавливается.
Новости регионов
29 Октября, 2017
|+5
|$59
|€68
Главной темой обсуждения стала интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада.
«Ростелеком» представил новое комплексное решение для компаний малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе», которое позволяет воспользоваться традиционными и цифровыми услугами в едином пакете с одним счётом.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной День охраны труда. Комиссия, в которую вошли руководители Брянскэнерго, проверила наличие у бригад средств защиты, приспособлений и инструмента, спецодежды и спецобуви, аптечек доврачебной помощи.
В рамках акции компании РЖД «Внимание, переезд!», которая проходила с 21 августа по 20 октября, была развернута профилактическая кампания в Брянском регионе МЖД. .
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.