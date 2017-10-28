В лобовом ДТП под Брасово погибли 23-летние сестры: пристав и врач

Стали известны подробности смертельной аварии в Брасовском районе.

Напомним, днем 28 октября на 4-м километре дороги Локоть – Турищево – Городище-2 лоб в лоб столкнулись Volkswagen Passat и «Лада Гранта».

Две 23-летние пассажирки «Лады Гранты» погибли на месте. Водителя «Гранты» и Volkswagen Passat госпитализировали с травмами.

Как сообщают в соцсетях брянцы, авария унесла жизни двух двоюродных сестер: Екатерины Транквиллицкой и Юлии Корочковой.

Екатерина – детский врач, она работала в Москве. Юлия – судебный пристав, жила в Бежицком районе Брянска.

«Светлая память вам, девочки, пусть земля вам будет пухом!», «Я Юлю знал, хорошая девушка была», «Я знала Юлю, работали вместе. Очень хорошая, открытая и позитивная девочка была! Не верится, что ее больше нет! Ужасная и нелепая смерть. Соболезную родным и близким девочек, пусть земля им будет пухом», «Я тоже Юлю знал. Хорошая, милая и добрая девочка была... Это просто ужас! Только что узнал! Не верится», – пишут брянцы.

Родные погибших собирают деньги на их похороны.

«Сегодня в Брасовском районе погибла в аварии моя любимая сестричка Корочкова Юлия Сергеевна и двоюродная сестра Транквиллицкая Екатерина Федоровна! Кто ее знал или просто хочет помочь, могут перевести деньги на карту «Сбербанка» 676280089000846346, Корочков Максим Сергеевич. Мой номер 89529666746. Пусть земля им будет пухом!!!», «В Брянской области погибла в аварии моя сестра Транквиллицкая Екатерина Федоровна и двоюродная сестра Корочкова Юлия Сергеевна! Кто ее знал или просто неравнодушные, которые хотят помочь, могут перевести деньги на карту «Сбербанка» 5469 3800 1908 8987, Транквиллицкий Дмитрий Федорович», – написали они на своих страницах.

Похороны состоятся в понедельник.





