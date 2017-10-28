В Клетне пьяная женщина на Subaru сбила 3-летнюю девочку и мужчину

В Клетне пьяная автомобилистка сбила трехлетнюю девочку и 32-летнего мужчину.

Как сообщили в областной ГИБДД, 28 октября около 23.40 33-летняя водитель Subaru Impreza сбила пешеходов при движении по двору дома по переулку Спортивному.

Девочку на машине скорой доставили в Брянскую областную больницу с вывихом бедра и ссадиной щеки.

Мужчина получил ушиб средней трети голени – его отпустили с назначением лечения.

Согласно результатам медэкспертизы, в момент ДТП женщина-водитель была пьяна.