В Клетне пьяная женщина на Subaru сбила 3-летнюю девочку и мужчину
В Клетне пьяная автомобилистка сбила трехлетнюю девочку и 32-летнего мужчину.
Как сообщили в областной ГИБДД, 28 октября около 23.40 33-летняя водитель Subaru Impreza сбила пешеходов при движении по двору дома по переулку Спортивному.
Девочку на машине скорой доставили в Брянскую областную больницу с вывихом бедра и ссадиной щеки.
Мужчина получил ушиб средней трети голени – его отпустили с назначением лечения.
Согласно результатам медэкспертизы, в момент ДТП женщина-водитель была пьяна.
Новости регионов
30 Октября, 2017
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