В брянском селе пьяный водитель «ВАЗа» сбил двух девушек и скрылся
В Клинцовском районе водитель «ВАЗа» скрылся после наезда на двух несовершеннолетних девушек.
ДТП произошло 28 октября около 20.30 на улице Рябуха в селе Медведово. По данным областной ГИБДД, 28-летний водитель «ВАЗ-2109» ехал в сторону улицы Молодежной и сбил 14-летнюю и 17-летнюю девушек, которые шли по краю дороги в попутном направлении.
Водитель скрылся – позже его задержали. Выяснилось, что за руль он сел пьяным.
14-летнюю девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Новости регионов
30 Октября, 2017
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