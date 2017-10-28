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В брянском селе пьяный водитель «ВАЗа» сбил двух девушек и скрылся

Опубликовано Вчера, 19:44

В Клинцовском районе водитель «ВАЗа» скрылся после наезда на двух несовершеннолетних девушек.

ДТП произошло 28 октября около 20.30 на улице Рябуха в селе Медведово. По данным областной ГИБДД, 28-летний водитель «ВАЗ-2109» ехал в сторону улицы Молодежной и сбил 14-летнюю и 17-летнюю девушек, которые шли по краю дороги в попутном направлении.

Водитель скрылся – позже его задержали. Выяснилось, что за руль он сел пьяным.

14-летнюю девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

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