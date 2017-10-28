В Белой Березке мотоциклист на скорости влетел в велосипедистку

Нелепое ДТП с участием мотоциклиста и велосипедистки произошло на пустой дороге в поселке Белая Березка Трубчевского района.

25 октября водитель мотоцикла влетел в велосипедистку, которая не спеша пересекала проезжую часть. Видео с места аварии один из очевидцев выложил в соцсетях. «Чтобы водитель мотоцикла не ушел от ответственности», – пояснил он.

На записи видно, что женщина выезжает на дорогу с прилегающей территории, не глядя по сторонам. В этот момент к ней на большой скорости по встречной полосе приближается мотоциклист. Он падает на дорогу, однако столкновения избежать не удается.

Очевидцы бросились на помощь пострадавшим. Один из водителей принес из машины аптечку.

По предварительной информации, участники ДТП отделались небольшими травмами.