Пропавшего в Брянске пенсионера нашли живым спустя два дня

Следователи СУ СК РФ по Смоленской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора и заведующей очным отделением одного из частных профессиональных образовательных учреждений города Смоленска, их обвиняют в коммерческом подкупе, а также изготовлении и сбыте поддельных документов, об этом сообщила пресс-служба профильного управления.