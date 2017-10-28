Пропавшего в Брянске пенсионера нашли живым спустя два дня
81-летнего Анатолия Северина, пропавшего в Брянске, нашли живым.
Напомним, дезориентированный пенсионер пропал 27 октября в районе садоводческого общества «Дормаш-3». Его искали родные, полицейские и добровольцы.
«Найден. Жив», – сообщили вечером 29 октября в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Поиски 60-летнего Виктора Афанасьева, пропавшего в Брянске 4 октября, и 76-летнего Виталия Валяева, пропавшего в Фокино 27 октября, продолжаются.
Новости регионов
30 Октября, 2017
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