В центре Брянска столкнулись четыре машины: ранены двое
Два человека пострадали в массовом ДТП в центре Брянска.
Авария произошла еще 24 октября, однако медицинская помощью одной из пострадавших понадобилась 27 октября.
Как сообщили в городском ОГИБДД, в минувший вторник около 19.15 у дома № 17 по улице Горького в Советском районе 49-летний водитель «Лады X-Rаy», двигаясь от проспекта Ленина к улице Калинина, врезался в остановившийся попутный Chevrolet Aveo.
От удара Chevrolet Aveo протаранил остановившийся попутный Nissan Tiida, а Nissan в свою очередь – в Renault Logan, водитель которого остановился впереди перед «зеброй».
Вечером в пятницу, 27 октября, 23-летняя пассажирка Chevrolet Aveo обратилась за медицинской помощью – у нее диагностировали дисторсию шейного отдела позвоночника и ушиб грудного отдела позвоночника.
Также в результате ДТП пострадал 21-летний водитель Chevrolet Aveo – у него ушиб правой половины грудной клетки.
По факту массовой аварии полицейские проводят проверку.
Новости регионов
31 Октября, 2017
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