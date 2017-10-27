В Брянске пассажир «Городского такси» сломал нос в ДТП
В Брянске из-за маневров водителя пострадал пассажир «Городского такси».
По информации городского ОГИБДД, 29 октября около 21.05 у дома № 37 по Московскому проспекту 24-летний таксист на Renault Logan, не соблюдая дистанцию, врезался в попутную Skoda Octavia под управлением 29-летнего водителя.
26-летний пассажир такси, житель Брянска, получил ушиб, ссадины головы и лица и перелом костей носа.
По результатам медосвидетельствования, в момент аварии оба водителя были трезвыми.
Новости регионов
31 Октября, 2017
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