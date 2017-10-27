В Брянске пассажир «Городского такси» сломал нос в ДТП

В Брянске из-за маневров водителя пострадал пассажир «Городского такси».

По информации городского ОГИБДД, 29 октября около 21.05 у дома № 37 по Московскому проспекту 24-летний таксист на Renault Logan, не соблюдая дистанцию, врезался в попутную Skoda Octavia под управлением 29-летнего водителя.

26-летний пассажир такси, житель Брянска, получил ушиб, ссадины головы и лица и перелом костей носа.

По результатам медосвидетельствования, в момент аварии оба водителя были трезвыми.