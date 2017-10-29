В Брянске ищут 41-летнюю Елену Прозорову
В Брянске пропала 41-летняя Елена Валерьевна Прозорова.
Может находиться в любом районе областного центра, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». В последний раз женщину видели 6 октября. Елена Прозорова дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 176 сантиметров, крупного телосложения, карие глаза, темные волосы.
Была одета в светло-коричневую куртку, синюю джинсовую юбку, коричневые полусапожки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Елены Прозоровой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
В отряде «Лиза Алерт» также просят откликнуться добровольцев, готовых принять участие в поисках.
Новости регионов
31 Октября, 2017
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