В Брянске второй раз за год пропала пенсионерка Любовь Ерошкина
71-летняя Любовь Ерошкина снова пропала в Брянске.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз женщину видели 30 октября. Пенсионерка дезориентирована, может находиться в любом районе Брянска.
Приметы: рост 163 сантиметра, среднего телосложения, светлые крашеные волосы. Была одета в зеленый жилет, коричневые брюки и черные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Любови Ерошкиной, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
Напомним, в последний раз Любовь Ерошкина пропадала 1 января этого года. Ее искали всем Брянском и в итоге нашли спустя сутки. Пожилая женщина 20 часов провела в лесу.
Сейчас в Брянске также продолжаются поиски 41-летней Елены Прозоровой, пропавшей 6 октября.
Новости регионов
31 Октября, 2017
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