В Брянске второй раз за год пропала пенсионерка Любовь Ерошкина

71-летняя Любовь Ерошкина снова пропала в Брянске.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз женщину видели 30 октября. Пенсионерка дезориентирована, может находиться в любом районе Брянска.

Приметы: рост 163 сантиметра, среднего телосложения, светлые крашеные волосы. Была одета в зеленый жилет, коричневые брюки и черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Любови Ерошкиной, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Напомним, в последний раз Любовь Ерошкина пропадала 1 января этого года. Ее искали всем Брянском и в итоге нашли спустя сутки. Пожилая женщина 20 часов провела в лесу.

Сейчас в Брянске также продолжаются поиски 41-летней Елены Прозоровой, пропавшей 6 октября.