В Брянске пенсионерка выпала из внедорожника

13 тысяч 380 животных привили в областном центре против бешенства в 2017 году, об этом сообщил начальник ОГБУВ «Государственная ветеринарная служба» по Смоленску и Смоленскому району Владимир Тюрин во время оперативного совещания в мэрии 30 октября.