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В Брянске пенсионерка выпала из внедорожника

Опубликовано Сегодня, 10:30

71-летняя женщина выпала из Nissan Pathfinder в Брянске.

ДТП произошло 30 октября около 19.15 у дома № 70 по улице Костычева в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД.

46-летний водитель внедорожника начал движение, когда пенсионерка выходила через заднюю правую дверь. В результате пожилая женщина упала на обочину дороги. Ее госпитализировали с ушибом грудной клетки.

Согласно результатам медосвидетельствования, водитель Nissan Pathfinder был трезв. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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