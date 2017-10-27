Найдена пропавшая в Брянске пенсионерка Любовь Ерошкина
В Брянске завершились поиски 71-летней Любови Ерошкиной.
Напомним, дезориентированная женщина в очередной раз пропала 30 октября. Ее искали полицейские, добровольцы и родственники.
Утром 31 октября в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что пенсионерка найдена.
«Найдена. Жива. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске и распространении информации», – говорится в сообщении отряда.
Поиски 41-летней Елены Прозоровой, пропавшей в Брянске 6 октября, а также 60-летнего Виктора Афанасьева, пропавшего в Брянске 4 октября, и 76-летнего Виталия Валяева, пропавшего в Фокино 27 октября, продолжаются.
Новости регионов
31 Октября, 2017
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